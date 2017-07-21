Представители ГЧП провели презентацию проектов. Они предложили бизнесменам взять в доверительное управление еще 8 объектов, 4 из которых презентовали. Это городская поликлиника № 7, дорога Чапаево-Жангала-Сайхин, то есть нужно будет заниматься ее текущим ремонтом и содержанием, также предпринимателям предлагают приобрести магнитно-резонансный томограф в лизинг для областной больницы, и арендовать школьную столовую. - Главная черта этого проекта в том, что частный партнер заменит оборудование в школьной столовой, и то, что договор будет заключен на 5 лет, это позволит окупить все вложения. Сейчас предприниматели, которые берут в аренду столовую, они не заинтересованы менять оборудование, потому что договор заключается всего на 1 год, и он не знает, успеет это все окупиться или нет. А в рамках ГЧП получится, что в рамках долгосрочности у него будет инициатива вложиться, все расходы также будут компенсированы государством, - говорит аналитик казахстанского центра ГЧП Артур ЦЫГАНОВ Все представленные проекты пройдут через конкурс. Государство полностью подготовит концепцию или бизнес-план, а человек, желающий взять в доверительное управление объект, уже принимает участие непосредственно в самом конкурсе. - Возникает вопрос, в чем выгода для бюджета? В том, что государство распределяет эти затраты траншами на несколько лет, тогда как в государственных закупках мы вынуждены были бы сразу выделить, это нагрузка для бюджета, в ГЧП это мы предполагаем избежать. Частный партнер вложил деньги, затем государство его затраты в течение определенного периода времени возвращает, - рассказал вице-президент казахстанского центра ГЧП Айдос КОБЕТОВ. В рамках поручения главы государства на сегодняшний день планируется реализовать 4 новых вида контрактов, которых в республике еще не было. Ожидается, что укрепление сотрудничества между государством и бизнесом позволит в будущем нарастить количество проектов ГЧП преимущественно в социально-важных отраслях.