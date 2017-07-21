В минувшие выходные уральцы в очередной раз остались без горячей воды. Все из-за того, что АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало за газ 223 млн тенге. Однако денег, чтобы погасить такой огромный долг, у монополиста нет, так как население неохотно платит за потребление горячей воды, а некоторые до сих пор не оплатили за отопление. Долг уральцев перед ЖТЭ составляет порядка 500 млн тенге. opros_mg-20-07-2017