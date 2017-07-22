Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие данные привел руководитель водолазно-спасательной службы ГУ «Оперативно-спасательного отряда» ДЧС ЗКО Еремеев. - На сегодняшний день зарегистрировано 2 случая утопления людей на воде во время купания, в прошлом году за аналогичный период утонули 7 человек. Тенденция снижение количества случаев гибели людей на воде в этом году происходит из-за прохладной погоды в регионе, а также проводимыми профилактическими мероприятиями по недопущению гибели людей на воде, - рассказал Еремеев. - Так, с начала купального сезона оперативно-спасательный отряд ежедневно выставляет посты безопасности в местах массового купания на водоемах города (на реке Чаган в городском парке культуре отдыха им.Кирова и на реке Урал в районе завода «Металлист» и Стеллы), а также проводят патрулирование на озере Чалкар в Теректинском районе и на реке Урал в п.Чапаево Акжайыкского района. За время действия постов безопасности, спасателями отряда было спасено 10 человек, из которых 5 дети. По словам спасателей, основной причиной несчастных случаев является элементарное несоблюдение правил безопасности на воде.