Фото с zello_atyrau По сообщению ДЧС Атырауской области, горела степь в 10 километрах от поселка Индербор. - Возгорание произошло 21 июля в 12.52, степной пожар был потушен в 19.34, ответственными за ликвидацию огня были местные исполнительные органы. В результате пожара пострадало 5 гектаров земли, - сообщил дежурный ДЧС области.