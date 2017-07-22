Сегодня, 22 июля, с утра к зданию акимата пришли жители второго и первого дачного поселков. Они обратились к властям с просьбой разрешить им продавать продукцию на старом месте - вдоль дороги на п. Подстепное. По словам женщин, они реализовывают там овощи и фрукты уже 15 лет, и никто никогда их не трогал. Однако в этом году их вынуждают уйти оттуда. - У меня 2 детей, оба они инвалиды. У них обоих ДЦП, однако пособие я получаю только на одного, - рассказывает Жайнагуль МАХРАЖАНОВА. - Муж с нами не живет, алименты не платит. Они учатся в коррекционном классе в Подстепновской школе. На что я их буду собирать в школу? Полицейские нас выгоняют с места, не дают продавать. На днях меня оштрафовали на 5 МРП (11345 тенге - прим. автора). Мы никому там не мешаем. Посмотрите, вдоль трассы на Ел-Ырысы люди каждый день продают арбузы и ничего, даже в центре города на Кердері, например, люди прямо на улице торгуют и тоже ничего, а мы почему мешаем? Мы не мешаем дорожному движению. Жайнагуль МАХРАЖАНОВА сообщила, что в начале сезона власти потребовали от них, чтобы они поставили зонтики и поддоны под арбузы и они это сделали. - Зонтики купили за 25 тысяч тенге, как и требовали власти, а теперь нас совсем выгоняют. Несколько дней назад мы приходили сюда и нам в устной форме дали разрешение на торговлю, а теперь вот опять запретили. Кроме того, там не только мы продаем. Сейчас пошел сезон вишни и малины. Дачники приносят по пять ведер и продают так же, как и мы, - говорит Жайнагуль. Женщины утверждают, что им предлагали реализовывать свою продукцию на рынке. - Там аренда дорогая, мы не потянем. Не так уж много мы зарабатываем - всего лишь 100 тысяч тенге за сезон. Этого хватает, чтобы одеть только одного ребенка в школу, - возмущенно говорит другая женщина. С возмущенными торговцами встретился руководитель отдела внутренней политики г.Уральск Нурлыбек ДАУМОВ. Он пояснил женщинам, что торговля в неположеных местах запрещена законом и показал список мест для реализации дачной продукции, арбузов и дынь, утвержденный акиматом. - Это уже не первая наша с ними встреча, они уже жаловались, что им не разрешают торговать на проезжей части. Вдоль проезжей части неположено торговать в соответствии с мерами безопасности. Они мешают участникам дорожного движения и создают аварийные ситуации. Мы рассматривали их проблему. К тому же, они реализовывают не свою продукцию, то есть они продают не то, что выращивают, они, по сути, перекупщики. Они скупают арбузы у Шымкентских поставщиков, - сообщил Нурлыбек ДАУМОВ. Заведующий сектором аналитики и мониторинга цен отдела предпринимательства г. Уральск Мейрам ХАЙРОВ, который также присутствовал на встрече, объяснил, что люди должны торговать на специальных рынках. - Отдел предпринимательства проводил разъяснительную работу с дачниками, затем поговорили с директорами продовольственных рынков и они поообещали помочь дачникам. То есть для них будет установлена мизерная аренда - 100 тенге. Но это только для тех, кто продает то, что вырастил в своем огороде. Перекупщики должны на равных условиях брать в аренду место. Потому что продавцы с рынков все время нам жалуются на стихийных торговцев, мол, они платят за аренду, а те просто так продают вдоль дорог и тротуаров и никому ничего не платят, и это, в принципе, на самом деле так, - говорит Мейрам ХАЙРОВ. Женщины написали заявление на имя акима города, где изложили все проблемы. В свою очередь, руководитель ОВП г.Уральск Нурлыбек ДАУМОВ пообещал, что после выходных они рассмотрят эту жалобу и этот вопрос будет решаться, однако, он пояснил, что торговать в неположенном месте все равно им не разрешат. А вот расстроенные торговцы не понимают, куда им девать уже закупленный товар, который пропадет за выходные.hY1U6s4fK5Y