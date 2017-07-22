- Мы обратились в больницу, пока нас направляли от одного специалиста к другому, прошло три месяца и эта мозоль лопнула. После этого начались осложнения, все это перешло в хронический остеомиелит-гниение кости, - пояснила мама Анастасии Любовь КИРКИНА. По словам мамы Насти, они уже обращались в СМИ в 2015 году, тогда им удалось накопить денежные средства только на консультирование в Саратове и Самаре. Теперь им требуется более 700 тысяч тенге на проведение операции, чтобы девочке удалось оставить ногу. - Мы пытаемся собрать деньги, чтобы операция прошла быстрее. Необходимо остановить процесс гниения. Если не делать операцию, то она может остаться без ноги. Кроме того, 9-летней Анастасии в Уральске на платной основе делают чистки новых образованных язвочек, - рассказала Любовь КИРКИНА.

По словам мамы Насти, им требуется более 700 тысяч тенге на проведение операции. - Нам удалось уже собрать 700 тысяч тенге, еще осталось около 350 тысяч тенге, только для моего проживания в Самаре. Операция у нас назначена на 28 августа. Знаете, нам помогают люди, один мужчина привез нам сразу 150 тысяч тенге, еще один 500 тысяч тенге. Они дали возможность сохранить ногу моей дочери. Дело осталось за малым, собрать деньги на мое проживание, которое я раньше даже не учла, пока не уточнила условия лечебного центра. Моей дочери придется находиться в Самаре на реабилитации более месяца, а мне там жить вместе с ней. Мы очень благодарны всем тем, кто не остался равнодушен к нашей проблеме , - пояснила Любовь КИРКИНА. Напомним , Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке.Все, кто желает оказать девочке помощь, может оправлять деньги на номер счета народного банкаили позвонить по номеру телефона 8(747)163-15-62 Любовь КИРКИНА.