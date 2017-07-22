Фото с сайта Фото с сайта askeri.sud.kz - Решением судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка от занимаемых должностей освобождены судья суда №2 Уральска Косанова, судья Экибастузского городского суда Григорьев, судья Каратауского районного суда Шымкента Шаланов, судья Жетысуского районного суда №2 Алматы Мырхалыков, судья Кызылординского городского суда Исаханова и председатель военного суда Талдыкорганского гарнизона Байдуакасов. Данные решения были обжалованы пятью судьями и все они оставлены в силе решением судебного жюри, – сообщил Председатель Судебного жюри Моряк Шегенов на совещании по итогам отправления правосудия за первое полугодие. Он заявил, что наказание должно иметь предупредительный характер для судей, допустивших нарушения, и профилактическое воздействие для других. - Нарушение судьями этических норм поведения стоит на втором месте по основаниям привлечения к дисциплинарной ответственности. В целом из 32 судей, привлечённых к дисциплинарной ответственности, восемь привлечены за совершение порочащих поступков, противоречащих судейской этике. Половину привели к взысканию в виде освобождения от занимаемых должностей, – отметил Моряк Шегенов. Члены судебного жюри проводили проверки различных жалоб на судей. В результате к ответственности привлечены шесть судей. В пяти случаях отказано в возбуждении дисциплинарного производства.