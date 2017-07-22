- Парень 1988 года рождения утонул в реке Урал в районе села Курилкино во время купания на несанкционированном пляже сегодня в 19.50. Тело молодого человека было найдено спустя несколько часов. В поисках утопленника принимало участие 4 человека личного состава ГУ ЗРАОСО, - сообщил начальник водно-спасательного отдела Самат КУМАШЕВ. Напомним, что несколькими днями ранее в поселке Береке Махамбетского района утонул 8-летний мальчик также во время купания в запрещенном месте.