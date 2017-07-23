Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акима г. Уральск, с 9 часов утра 23 июля планируется ограничить движение транспортных средств на участке от пересечении улиц Жангирхана и Айткулова до остановки "Медколледж". С 20.00 планируется ограничить движение транспортных средств на участке ул.Курмангазы от пр.Евразия до ул.М.Маметовой по четной стороне. Движение транспорта будет функционировать по нечетной стороне ул.Курмангазы, на котором организовано двухстороннее движение. - Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе.