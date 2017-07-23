По словам водителя "Лады Гранты", он ехал в сторону ул. С.Тюленина. - Когда я ехал, меня подрезала машина, и я залетел на обочину, - рассказал водитель. Залетев на обочину дороги, машина врезалась в столб. От удара столб переломися и упал. Провода лежали на проезжей части. Фельдшер скорой медицинской помощи сообщил, что состояние водителя стабильное, однако они его госпитализируют, чтобы исключить черепно-мозговую травму. На месте работают полицейские.