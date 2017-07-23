58-летний мужчина был госпитализирован в областную больницу после того, как 17 июля в результате ДТП его придавило автомобилем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- Водитель автомобиля марки "Лада 21705" повернул налево, в это время его обгоняла машина марки "Лада 21703". Произошло столкновение. В результате чего "Лада 21703" опрокинулась на пешехода 1959 года рождения, после чего этот же автомобиль ударил припаркованную неподалеку от места ДТП "Шевроле Тавелла". От столкновения "Шевроле" врезалась в аптеку, - сообщили в пресс-службе областного ДВД.