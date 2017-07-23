58-летний мужчина был госпитализирован в областную больницу после того, как 17 июля в результате ДТП  его придавило автомобилем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
PicsArt_07-23-03.17.29
 - Водитель автомобиля марки "Лада 21705" повернул налево, в это время его обгоняла машина марки "Лада 21703". Произошло столкновение. В результате чего "Лада 21703" опрокинулась на пешехода 1959 года рождения, после чего этот же автомобиль ударил припаркованную неподалеку от места ДТП  "Шевроле Тавелла". От столкновения "Шевроле" врезалась в аптеку, - сообщили в пресс-службе областного ДВД.
Пострадавший 58-летний пешеход был госпитализирован в Областную больницу с  переломом тазобедренной части. Как рассказал заведующий областной больницей Саин ШОМИРОВ, в настоящее время состояние пострадавшего стабилизировалось, он находится в реанимационном отделении. Пациенту Хамидолле ТАЖИГУЛОВУ 1959 года рождения необходимо переливание крови, которую желающие могут сдать в Центре крови,  при этом группа не имеет значения. Напомним, что жуткое ДТП произошло 17 июля около 6 часов вечера на ул.Амандосова.

PicsArt_07-23-03.18.53

Ерлан ОМАРОВ