Айгуль Сулейменова с младшим сыном Водитель на автомобиле Huindai Tucson насмерть сбил 42-летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей приемной дочерью Сандугаш стояла на обочине дороги. Младшая сестра погибшей женщины Назгуль УРАЗАЕВА рассказала, что Айгуль много лет с семьей живет в Актобе, в Уральск она приехала на свадьбу к родственникам. - Старший сын сестры живет в Уральске, и она вместе с тремя младшими сыновьями остановилась у него, - рассказала Назгуль. - Кроме нее с детьми приехали еще родственники. В тот день она их напоила чаем и решила сходить в парикмахерскую. Она вместе с 22-летней дочерью стояла на обочине дороги. В это время по противоположной стороне ехал автомобиль "Хендай". Водитель пересек двойную сплошную, в буквальном смысле вылетел на встречную полосу, а затем и на обочину. Хочу пояснить, что сестра с дочерью не переходили дорогу, они стояли на обочине, Айгуль по телефону говорила с сыном. Первую он сбил Сандугаш, удар пришелся на боковую часть автомобиля, может, это и спасло её. Затем он сбил Айгуль. Судмедэксперт сказал нам, что она умерла мгновенно. К счастью, Сандугаш осталась жива. Но у нее тяжелые травмы. Она уже перенесла одну операцию и сейчас ее готовят ко второй. По словам Назгуль, девушке до сих пор не сказали, что мамы нет в живых. Назгуль также рассказала, что водитель после совершения ДТП, когда приехали полицейские, сел в их автомобиль и не вышел оттуда, даже когда приехали родственники с нашей стороны. Скорую помощь и полицию вызывали прохожие. Кроме того, сестра погибшей сообщила, что за рулем авто якобы находился бывший сотрудник полиции. - За рулем находился некий Самат НАУРУЗОВ. По нашим сведениям, он не прошел аттестацию и в прошлом месяце уволился из органов по собственному желанию. Также в этот день у него была свадьба. То есть в пятницу была свадьба со стороны невесты, а в субботу, когда все это произошло, - на его стороне, - говорит Назгуль. - Кроме того, мы возмущены действиями дознавателя. Когда водителя повезли на экспертизу, то нам даже не сказали об этом. Более того, вечером того же дня его отпустили домой. Дознаватель отказался принимать от нас заявление, не признав нас потерпевшей стороной. Он заявил, что только муж может быть потерпевшим. На просьбу показать нам схему ДТП, результат экспертизы и опрос свидетелей он отказал. А насчет свидетелей и вовсе сказал, мол, зачем мне их опрашивать, когда водитель признал свою вину. Мы возмущены, что водителя так быстро отпустили. Мы боимся, что он может уйти от ответственности, либо повлиять на ход расследования. Сестра погибшей считает, что водитель не раскаялся в произошедшем. - Он даже не пришел в тот день к нам, чтобы попросить прощения. Если бы он раскаивался, то он бы пришел и вымолил у нас прощение, но он этого не сделал, - говорит Назгуль. Назгуль со слезами на глазах рассказала, как эту трагедию перенесли дети. Родственники очень долго не могли успокоить сыновей Айгуль. - Младшему ребенку 1 год и 7 месяцев. Как ему объяснить, что мамы нет? - говорит Назгуль. - Моя сестра была добрым и светлым человеком. Она работала в Шалкарском районе Актюбинской области в музыкальной школе преподавателем. До своего дня рождения она не дожила всего несколько дней. 26 июля ей бы исполнилось 43 года. Женщину похоронят 24 июля в Актобе. Родственники погибшей Айгуль СУЛЕЙМЕНОВОЙ возмущены ходом следствия. По их словам, дознаватель даже не принял их в тот день. Не дал им сведений, которые они запрашивали. Они хотят только одного - чтобы виновник понес наказание. В полиции пообещали прокомментировать ДТП завтра, 24 июля.Сандугаш с братомДети Айгуль СУЛЕЙМЕНОВОЙФото предоставлены родственниками погибшей