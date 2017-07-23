Иллюстративное фото с сайта ticketon.kz В рамках дней ЗКО жители и гости столицы смогут познакомиться с работами западноказахстанских коллективов, увидеть выступления артистов Приуралья, а также посмотреть интересные экспозициями уральских музеев. - В эти дни жители и гости столицы смогут посмотреть постановки Областного казахского драмтеатра «Троя арулары» и «Қысқа ғүмыр». Спектакли пройдут на сцене столичного театра им. К. Куанышбаева, - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. - Театр им. А. Островского покажет в Астане пьесу Жана Батиста Мольера «Лекарь поневоле» и драму А.Н. Островского «Последняя жертва», а также классику У. Шекспира «Двенадцатая ночь» на сцене столичного театра им. М. Горького.На территории этноаула в Астане развернет свои экспонаты областной краеведческий музей, в экспозициях, которые будут показаны в ходе Дней ЗКО, акцент предполагается сделать на новых интересных экспонатах, рассказывающих о славном прошлом края. Кроме того, пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «ЭКСПО-2017 – әлем көрмесіне саяхат» и выставка работ художников Приуралья. 1 августа состоится концерт оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея областной филармонии им. Г. Курмангалиева на площади у монумента Байтерек. 2 августа на сцене «Казмедиа центра» состоится концерт художественных коллективов г. Уральска. А в Конгресс-холле - концерт областного эстрадно-симфонического оркестра. - Помимо этого выступят этнокультурные коллективы в этноауле Астаны, фольклорно-этнографический ансамбль «Орал сазы» и ансамбль народного танца «Назерке». 3-4 августа на столичном ипподроме пройдут соревнования и показательные выступления по национальным видам спорта казакша курес, аударыспак, кокпару и другим видам спорта. 4 августа в амфитеатре на площади ЭКСПО состоится большой концерт художественных коллективов Приуралья, а также выступят заслуженный и народный артист Казахской ССР Ескендир Хасангалиев, заслуженный деятель культуры Биржан Хасангалиев, директор театра «Әзіл әлемі» Турсынбек Кабатов, певец Даурен Сейтжанов, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО.