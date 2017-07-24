Для справки На сегодняшний день АТФБанк был и остается активным участником государственных программ, неоднократно становился лидером по темпам освоения выделенных средств. Подписание нового кредитного соглашения стало продолжением сотрудничества АТФБанка и Фонда «Даму» по программе «Даму регионы III». В 2013 году в АТФБанк в рамках этой программы было направлено 2,150 млрд тенге. Все они были успешно освоены. В общей сложности финансирование получили 49 региональных проектов МСБ. На протяжении всего периода реализации Программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» АТФБанк занимает лидирующие позиции среди БВУ. Сегодня банк находится на 6-м месте по количеству проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса — 2020» и на 5-м месте по объему кредитного портфеля среди других БВУ — участников программы.

Фото с сайта kapital.kz Буквально на днях АТФБанк и «Даму» подписали кредитное соглашение программы финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму Регионы III», а заявки на получение финансирования уже стартовали в отделениях банка. Это партнерская программа, в рамках которой 8 млрд тенге выделяет госфонд, а вторые 8 млрд тенге — АТФБанк из собственных средств. Таким образом, банк выступит не только оператором, но и примет участие в программе на паритетных условиях. Итоговая сумма программы составит 16 млрд тенге.Очевидно, что в условиях дорогого фондирования кредиты для малых и средних предприятий остаются непосильными. В этой связи, рассказал нам председатель правления АТФБанка Энтони Эспина, государственные программы очень хороши как для компаний, так и их работников. С 2013 года, когда новая команда и новый акционер пришли в банк, АТФБанк выдал 32 млрд тенге, выделенных фондом «Даму». Благодаря этим средствам было профинансировано 344 компании МСБ. «Исследования, проведенные нами, показали, что клиентам, получившим поддержку по госпрограммам, в 2016 году удалось увеличить свои обороты на 21%. На 17% увеличились налоговые отчисления этих предприятий. Еще более важным достижением, на наш взгляд, является тот факт, что в кризисные времена бизнесу удалось не только сохранить штат, но и добиться увеличения числа сотрудников на предприятиях на 8%», — рассказал глава АТФБанка. Именно благодаря государственным программам, по мнению Энтони Эспина, предприятия МСБ меньше тратят на обслуживание кредитов, а значит, становятся более рентабельными и конкурентными. Опять же эффект от этих средств на экономику проявляется через увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. «Я считаю, что госпрограммы являются важным инструментом для Казахстана в целях стабилизации экономики и продвижения роста предприятий. Исходя из моего опыта работы в Азии, именно МСБ является двигателем роста. Они маленькие, эффективные и растут быстрее», — уверен глава АТФБанка.Спрос на кредиты со стороны предприятий остается очень высоким. По словам заместителя председателя правления АТФБанка Сергея Коваленко, только за два квартала этого года число клиентов малого и среднего бизнеса у банка увеличилось на 24%, а объем кредитования — на 25%. Этот сектор, по его мнению, растет и требует поддержки. Собственно, с этим согласились и присутствующие на подписании меморандума между банком и фондом. Такой спрос, по мнению топ-менеджмента банка, позволит освоить эти деньги оперативно. «Я думаю, что средства по этой программе мы достаточно быстро освоим, потому что мы видим, что спрос на доступное кредитование со стороны МСБ растет», — рассказал Сергей Коваленко. Банкиры ожидают, что освоение средств произойдет в период от 6 до 12 месяцев. «Ситуация в экономике изменилась, и мы видим, что клиенты активно инвестируют в новые проекты и увеличивают свои обороты. А для этого необходимы деньги. И госпрограмма может стать для них отличным подспорьем. Мы хотим, чтобы эти деньги зашли в экономику как можно раньше, для того чтобы поддержать компании страны и экономический рост», — добавил глава АТФБанка. «Но, возможно, эти средства, будут освоены и раньше», — отметил Энтони Эспина, уточнив, что условия по этим займам очень привлекательные.Чем же так привлекательны условия для клиентов, о которых говорил глава банка? Во-первых, финансирование по программе будет осуществляться по ставке 14% годовых. Это на сегодня конкурентная, рыночная ставка. Во-вторых, срок погашения составляет до 7 лет. Сегодня таких долгосрочных проектов на рынке не так много, что делает предложение одним из лучших на рынке. В-третьих, программа «Даму регионы III» также предусматривает возможность субсидирования ставки вознаграждения, если проект относится к приоритетным секторам. В этом случае ставка, субсидируемая государством, может быть 7 или 10% годовых в зависимости от места реализации бизнеса или вида деятельности заемщика. Таким образом, конечная ставка для заемщика будет максимально выгодной. В целом, как пояснил Сергей Коваленко, в рамках нового кредитного соглашения финансирование получат реальные перспективные проекты в сфере здравоохранения, транспорта, туризма, производства товаров народного потребления и других приоритетных секторов экономики. При этом в случае если проект реализуется в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах, могут участвовать предприниматели без отраслевых ограничений. Он также напомнил, что программы фонда «Даму» и собственные программы банков можно успешно миксовать, предлагая клиентам более выгодные ставки, сроки и условия финансирования.