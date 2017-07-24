Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД, в Атырауской области наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий. Если в прошлом году в регионе произошло 333 ДТП, в результате которых погибли 70 человек и 423 получили травмы, то с начала текущего года зарегистрировано 109 ДТП, в результате которых погибли 17 человек, пострадали - 130. В этом году для профилактики и снижения несчастных случаев на дороге руководством ДВД, а также местными исполнительными органами принят ряд мер. Так, с начала года в городе установлено 112 дорожных знаков, ведется работа по нанесению дорожной разметки на 55 км. Кроме того, в Атырау началось строительство 7 пешеходных мостовых переходов, 4 дорожных развилок, к 50 имеющимся светофорам установят дополнительно 13.