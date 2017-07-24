Результаты экспертизы покажут, действительно ли найденная девушка является Кариной КЛЕМЕНКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из соцсети Фото из соцсети Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в Урале в затоне имени Чапаева был обнаружен труп женщины, предположительно это пропавшая в апреле 2017 года Карина КЛИМЕНКО. - Результаты экпертизы еще не готовы, - ответили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, молодая мама двоих детей 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое малолетних детей 6 и 1,5 лет. Мама пропавшей девушки позже рассказала, что полицейские ей сообщили о том, что найдева девушка в реке, однако опознать по лицу ее нельзя из-за того, что тело долгое время находилось в воде, однако по одежде мама опознала свою дочь Карину КЛЕМЕНКО.  