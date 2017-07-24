Несчастный случай произошел в субботу, 22 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта NG72.ru Иллюстративное фото с сайта NG72.ru - ЧП  произошло в минувшую субботу в 17.41 по местному времени. Рабочий - гражданин Узбекистана, не удержавшись, упал с 5 этажа пятиэтажного дома, расположенного по ул. Махамбета, 121. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщил дежурный ДЧС. Подобный несчастный случай произошел в Атырау в апреле на стройке в микрорайоне Привокзальный. Со стройки упал и разбился насмерть гражданин Узбекистана. Ерлан ОМАРОВ