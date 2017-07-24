Как сообщили в отделе сельского хозяйства Зеленовского района, по их данным, яровых зерновых культур посеяно на площади 91 тысяча гектаров. - В том числе площадь засеянного ячменя составляет более 15 тысяч гектаров, яровой пшеницы - более 72 тысячи гектаров, 0,05 тысячи гектаров засеяно овсом, 1,6 тысячи гектаров зерновым сорго, 1,7 тысячи гектаров площади занимает просо, 0,44 тысячи гектаров нута и 0,040 гектаров гречихи, - отметили в отделе сельского хозяйства Зеленовского района. Между тем, 15,5 тысячи гектаров засеяно кормовыми культурами. - Из них 6 тысяч гектаров житняка, суданская трава занимает 9,6 тысячи гектаров. Площадь масличных культур занимает 31,8 тысячи гектаров, в том числе подсолнечника -28 тысяч гектаров, сафлора -3,6 тысячи гектаров. Картофель в Зеленовском районе высажен на площади более одной тысячи гектаров, примерно такой же площадью высажены овощи, а вот 0,45 тысячи гектар занимают бахчи, - сообщили в управлении сельского хозяйства Зеленовского района. В отделе сельского хозяйства отметили, что в рамках программы "Агробизнес-2020" у пайщиков сельскохозяйственных кооперативов есть возможность получить субсидии на кормовые виды посевов, такие как житняк, суданка, сорго. Но такие виды культур субсидируются только погектарно. Стоит отметить, что в этом году кормовые культуры мы просубсидировали на сумму 120 миллионов тенге - Кроме того, на сегодняшний день в районе идет культивация паров и обработка гербицидами от сорняков. На сегодня обработано 60 тысяч гектаров, всего планируется подготовить землю для посева озимых культур под урожай 2018 года площадью 45 тысяч гектаров, - рассказали в отделе сельского хозяйства Зеленовского района.