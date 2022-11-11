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Социум

Почти 600 млн тенге задолжали уральцы за отопление

Долг АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками составляет 262 миллиона тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин рассказал, что предприятие для подготовки к текущему отопительному периоду выполнило работы на 359 миллионов тенге. – Капитальный ремонт двух энергетических котлов №1 и №3 на 27,3 миллиона тенге позволил восстановить их работоспособность. Капремонт осветлителя №1 на 8,2 миллиона тенге - улучшить качество технической воды. Текущие ремонты вспомогательных оборудований: насосов, дымососов, вентилято
Арайлым Усербаева
Почти 600 млн тенге задолжали уральцы за отопление
Долг АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками составляет 262 миллиона тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин рассказал, что предприятие для подготовки к текущему отопительному периоду выполнило работы на 359 миллионов тенге.
– Капитальный ремонт двух энергетических котлов №1 и №3 на 27,3 миллиона тенге позволил восстановить их работоспособность. Капремонт осветлителя №1 на 8,2 миллиона тенге - улучшить качество технической воды. Текущие ремонты вспомогательных оборудований: насосов, дымососов, вентиляторов, электродвигателей, запорных арматур, масляных выключателей, приведены в полное техническое состояние измерительные приборы и автоматика. Выполнение работ по ремонту вспомогательного оборудования, зданий и сооружений на сумму 120 миллионов тенге, - доложил Бакытжан Акимгужин на совещании в акимате.
Выяснилось, что на сегодня дебиторская задолженность с начислением за октябрь составляет 663 миллиона тенге, из них задолженность населения – 598 миллионов тенге. Кредиторская задолженность перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 262 миллиона тенге. Аким области Гали Искалиев добавил, что у предприятия не должны возникать проблемы с поставкой газа.
– Отопительный сезон только начинается, поэтому проблем с газом быть не должно. Все предприятия жизнеобеспечения должны работать без перебоев. Вода, газ, электричество и тепло взаимосвязаны. Понимаю, что инфраструктура устарела, но это не снимает с нас ответственности. Мы решаем проблему с изношенностью сетей, закупаем технику, проводим ремонтные работы, но потребуется время, что привести всё в порядок, - сказал глава региона.
Он также обратил внимание и на долг населения - если горожане не будут своевременно платить за отопление, то АО «Жайыктеплоэнерго» не сможет погашать свои долги. У предприятия тоже есть свой график перед поставщиками газа и до 15 ноября нужно набрать определённую сумму. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
отопление долг

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