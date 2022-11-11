Почти 600 млн тенге задолжали уральцы за отопление

– Капитальный ремонт двух энергетических котлов №1 и №3 на 27,3 миллиона тенге позволил восстановить их работоспособность. Капремонт осветлителя №1 на 8,2 миллиона тенге - улучшить качество технической воды. Текущие ремонты вспомогательных оборудований: насосов, дымососов, вентиляторов, электродвигателей, запорных арматур, масляных выключателей, приведены в полное техническое состояние измерительные приборы и автоматика. Выполнение работ по ремонту вспомогательного оборудования, зданий и сооружений на сумму 120 миллионов тенге, - доложил Бакытжан Акимгужин на совещании в акимате.Выяснилось, что на сегодня дебиторская задолженность с начислением за октябрь составляет 663 миллиона тенге, из них задолженность населения – 598 миллионов тенге. Кредиторская задолженность перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 262 миллиона тенге. Аким области Гали Искалиев добавил, что у предприятия не должны возникать проблемы с поставкой газа.
– Отопительный сезон только начинается, поэтому проблем с газом быть не должно. Все предприятия жизнеобеспечения должны работать без перебоев. Вода, газ, электричество и тепло взаимосвязаны. Понимаю, что инфраструктура устарела, но это не снимает с нас ответственности. Мы решаем проблему с изношенностью сетей, закупаем технику, проводим ремонтные работы, но потребуется время, что привести всё в порядок, - сказал глава региона.Он также обратил внимание и на долг населения - если горожане не будут своевременно платить за отопление, то АО «Жайыктеплоэнерго» не сможет погашать свои долги. У предприятия тоже есть свой график перед поставщиками газа и до 15 ноября нужно набрать определённую сумму. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.