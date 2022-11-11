Почти 600 млн тенге задолжали уральцы за отопление

Долг АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками составляет 262 миллиона тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин рассказал, что предприятие для подготовки к текущему отопительному периоду выполнило работы на 359 миллионов тенге. – Капитальный ремонт двух энергетических котлов №1 и №3 на 27,3 миллиона тенге позволил восстановить их работоспособность. Капремонт осветлителя №1 на 8,2 миллиона тенге - улучшить качество технической воды. Текущие ремонты вспомогательных оборудований: насосов, дымососов, вентилято