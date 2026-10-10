Почти 650 человек осудили за финансовые пирамиды в Казахстане

По данным аналитического канала Data Hub, за январь–сентябрь 2026 года в Казахстане вынесли обвинительные приговоры 90 человекам по статье 217 УК РК — за создание и руководство финансовыми пирамидами. Почти 90% из них (79 человек) осудили за привлечение денег в особо крупном размере. Такие данные приводит КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК.

Более половины осужденных отправили в тюрьму. Реальное лишение свободы назначили 48 людям. Самым распространенным сроком стали 5–8 лет — такое наказание получили 31 человек. Еще 30 осужденным предоставили отсрочку. Остальные 12 получили ограничение свободы, условный срок либо были освобождены от наказания. За год число осужденных выросло на 34%. С 2023 года ежегодно суды осуждают более 120 человек. При этом резкий рост начался еще в 2021 году.

Всего за неполные шесть лет виновными в создании и руководстве финансовыми пирамидами признали 646 человек. До 2021 года такие приговоры выносили единицам. По мнению аналитиков рост числа осужденных связан с увеличением количества обвиняемых по этой статье. С 2021 года по завершенным уголовным делам ежегодно на скамье подсудимых оказывались более 100 человек. За предыдущие пять полных лет их общее число достигло 724. За девять месяцев 2026 года по таким делам проходили 65 человек.