Иллюстративное фото с сайта pandaland.kz На сегодняшний день в Атырауской области задолженность физических лиц, получивших ипотечный кредит превышает 89, 6 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Региональной службы коммуникаций сообщила директор Атырауского филиала Национального банка РК Айнур КОШЕРБАЕВА. - В Атырауской области задолженность по ипотечным кредитам на 1 декабря 2017 года составила 89,6 млрд тенге. В целом произошел рост по объему задолженности физических лиц, в том числе и по выданным ипотечным займам, где-то на 5%, - отметила Айнур КОШЕРБАЕВА. Также на брифинге говорили о том, что должники зачастую стараются избегать контакта с коллекторскими компаниями, хотя, как заверила директор Атырауского филиала Нацбанка РК, коллектор поможет составить график погашения задолженности, предложит варианты реструктуризации, рефинансирования долга либо иного варианта. Это позволит не доводить дело до суда и соответствующих судебных издержек, госпошлины и прочих проблем. - Люди имеют затруднения по оплате своих кредитов. Если заемщик вышел на просрочку, у него есть установленные законом 30 дней, когда он может со своим заявлением прийти в банк на реструктуризацию, объяснить причины просрочки. У банка есть 15 дней, в течение которых рассматривают заявление, после чего выносят соответствующее решение. Не нужно бояться коллекторов, и тем более скрываться, - рассказала Айнур КОШЕРБАЕВА. Отметим, что на данный момент в Атырау зарегистрировано 10 филиалов коллекторских компаний. Камилла МАЛИК