Почти миллиард тенге наличности нашли в квартире актюбинского депутата

В доме у депутата Актюбинского областного маслихата Мейржана УНДИРГЕНОВА следователи нашли почти миллиард тенге наличности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта timeskz.kz Как указано в постановлении суда №2, «по месту жительства и в рабочем кабинете УНДИРГЕНОВА Мейржана обнаружены денежные средства: 82 000 тенге, 1 800 000 долларов США, 2 970 000 тенге, 299 500 евро, 1 645 000 долларов США, 1 323 000 евро, 3 850 000 тенге, 326 300 рублей, 220 дерханы ОАЭ, 8 гривен». На все эти деньги, а также недвижимое имущество Ундиргенова - это квартира в Актобе, земельный участок и общ