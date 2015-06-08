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Социум

Почти миллиард тенге наличности нашли в квартире актюбинского депутата

В доме у депутата Актюбинского областного маслихата Мейржана УНДИРГЕНОВА следователи нашли почти миллиард тенге наличности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта timeskz.kz Как указано в постановлении суда №2, «по месту жительства и в рабочем кабинете УНДИРГЕНОВА Мейржана обнаружены денежные средства: 82 000 тенге, 1 800 000 долларов США, 2 970 000 тенге, 299 500 евро, 1 645 000 долларов США, 1 323 000 евро, 3 850 000 тенге, 326 300 рублей, 220 дерханы ОАЭ, 8 гривен». На все эти деньги, а также недвижимое имущество Ундиргенова - это квартира в Актобе, земельный участок и общ
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Почти миллиард тенге наличности нашли в квартире актюбинского депутата
В доме у депутата Актюбинского областного маслихата Мейржана УНДИРГЕНОВА следователи нашли почти миллиард тенге наличности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта timeskz.kz
Фото с сайта timeskz.kz
 Фото с сайта timeskz.kz Как указано в постановлении суда №2, «по месту жительства и в рабочем кабинете УНДИРГЕНОВА Мейржана обнаружены денежные средства: 82 000 тенге, 1 800 000 долларов США, 2 970 000 тенге, 299 500 евро, 1 645 000 долларов США, 1 323 000 евро, 3 850 000 тенге, 326 300 рублей, 220 дерханы ОАЭ, 8 гривен». На все эти деньги, а также недвижимое имущество Ундиргенова - это квартира в Актобе, земельный участок и общественно-деловое учреждение в г. Шалкар Актюбинской области - суд наложил арест. Напомним, в отношении известного в Актобе предпринимателя, а по совместительству депутата облмаслихата, начато досудебное расследование. В вымогательствах и обналичивании денег его обвинил его бывший партнер. В данный момент УНДИРГЕНОВ находится в следственном изоляторе. Мейржан УНДИРГЕНОВ - директор ОЮЛ «Емшан», учредителя ТОО «Автопарк», которое в единственном лице занимается перевозкой пассажиров в общественном транспорте города Актобе. По данным бывшего совладельца компании, ежегодно «Автопарк» получает до 800 млн тенге дотации для перевозки в общественном транспорте пенсионеров и инвалидов.  
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