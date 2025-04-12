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Происшествия Социум

Почти миллион тенге выплатят жители ЗКО за выпас лошадей на чужом поле

Глава крестьянского хозяйства обратился в суд к троим ответчикам о взыскании материального ущерба за выпас лошадей на его поле, где посеян ячмень.
Кристина Кобина
Почти миллион тенге выплатят жители ЗКО за выпас лошадей на чужом поле

Глава крестьянского хозяйства обратился в суд к трем ответчикам о взыскании материального ущерба за выпас лошадей на его поле, где посеян ячмень.

— В суде установлено, что ответчики не следили за своими животными и более полусотни лошадей паслись на посевах ячменя, — пояснили в суде ЗКО.

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Сообщается, что иск удовлетворен частично и с ответчиков взыскали 900 тысяч тенге в солидарном порядке. Ответчики обжаловали решение в апелляционном порядке, однако Западно-Казахстанский областной суд оставил решение без изменений.

Постановление вступило в законную силу.

ЗКО лошади иск выпас

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