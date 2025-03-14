Почти на 10 тенге поднялся курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 14 марта средневзвешенный курс доллара составил 505,15 тенге. За сутки он вырос на 9,56 тенге, за месяц – на 3,32 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 500-503 тенге, продажа – 505-506 тенге;
- евро: покупка – 543-545 тенге, продажа – 550-551 тенге;
- рубль: покупка – 5,7-5,75 тенге, продажа – 5,85-5,9 тенге.
В Уральске обменники установили следующие курсы:
- доллар: покупка – 502 тенге, продажа – 508 тенге;
- евро: покупка – 540 тенге, продажа – 548 тенге;
- рубль: покупка – 5,76 тенге, продажа – 5,9 тенге.