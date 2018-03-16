Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали предпринимателей за торговлю алкоголем в ЗКО

С начала года к адмответственности суд привлек уже 8 предпринимателей, которые продают алкогольную продукцию в ночное время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматели допускали продажу алкогольной продукции в запрещенное время, за что понесли административную ответственность, предусмотренную статьей 200 ч. 3 КоАП РК. - Суд применил к каждому предпринимателю административное взыскание в виде штрафа в размере 40 МРП с приостановлением действия государственной лицензии на хранение и розничную реализацию алк