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Происшествия Социум

Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали предпринимателей за торговлю алкоголем в ЗКО

С начала года к адмответственности суд привлек уже 8 предпринимателей, которые продают алкогольную продукцию в ночное время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматели допускали продажу алкогольной продукции в запрещенное время, за что понесли административную ответственность, предусмотренную статьей 200 ч. 3 КоАП РК. - Суд применил к каждому предпринимателю административное взыскание в виде штрафа в размере 40 МРП с приостановлением действия государственной лицензии на хранение и розничную реализацию алк
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Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали предпринимателей за торговлю алкоголем в ЗКО
С начала года к адмответственности суд привлек уже 8 предпринимателей, которые продают алкогольную продукцию в ночное время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматели допускали продажу алкогольной продукции в запрещенное время, за что понесли административную ответственность, предусмотренную статьей 200 ч. 3 КоАП РК. - Суд применил к каждому предпринимателю административное взыскание в виде штрафа в размере 40 МРП с приостановлением действия государственной лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции сроком на месяц. Общая сумма штрафов составила 596 440 тенге, из которых на сегодняшний день добровольно оплачено 327 тысяч тенге, остальные суммы взыскиваются принудительно, - рассказали в пресс-службе областного суда.

штраф алкоголь

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