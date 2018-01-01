Фото с сайта Первого канала Борис КРАСНИКОВ выиграл почти полмиллиона рублей. Вопрос уральца прозвучал в финале зимней серии игр 24 декабря на Первом канале. В составе команды были Александр ДРУЗЬ, Максим ПОТАШОВ и Борис ЛЕВИН. Их капитаном был Виктор СИДНЕВ. Вопрос уральца звучал так: "Наши сотрудники работают на вас круглые сутки. Такая надпись была размещена на плакате одной компании. Еще на этом плакате был изображен мужчина, у которого в кармане рубашки находились три предмета: ручка, маркер, а третий предмет находится в черном ящике". После минуты обсуждения команда не смогла назвать третий предмет. Им оказалась зубная щетка. В итоге Борис КРАСНИКОВ выиграл 461 тысячу рублей.