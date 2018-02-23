Почти половина автобусов в Атырау ездит с нарушениями (видео)

В Атырау прошел рейд по выявлению нарушений правил пассажирских перевозок с участием сотрудников батальона ДПС и КГУ "Смарт-Атырау", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе профилактического мероприятия контролирующими органами было остановлено и проверено порядка 50 автобусов и "ГАЗелей", курсирующих по всем направлениям в городе. Из всего числа проверенных автобусов почти половина ездили с нарушениями. В частности, два автобуса участникам рейда пришлось снять с линии из-за отсутствия водительского удостоверения у водителя, а также за невыдачу проездных билетов контроллером. - В сп