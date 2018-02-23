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Социум

Почти половина автобусов в Атырау ездит с нарушениями (видео)

В Атырау прошел рейд по выявлению нарушений правил пассажирских перевозок с участием сотрудников батальона ДПС и КГУ "Смарт-Атырау", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе профилактического мероприятия контролирующими органами было остановлено и проверено порядка 50 автобусов и "ГАЗелей", курсирующих по всем направлениям в городе. Из всего числа проверенных автобусов почти половина ездили с нарушениями. В частности, два автобуса участникам рейда пришлось снять с линии из-за отсутствия водительского удостоверения у водителя, а также за невыдачу проездных билетов контроллером. - В сп
gorod
Почти половина автобусов в Атырау ездит с нарушениями (видео)
В Атырау прошел рейд по выявлению нарушений правил пассажирских перевозок с участием сотрудников батальона ДПС и КГУ "Смарт-Атырау", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ходе профилактического мероприятия контролирующими органами было остановлено и проверено порядка 50 автобусов и "ГАЗелей", курсирующих по всем направлениям в городе. Из всего числа проверенных автобусов почти половина ездили с нарушениями. В частности, два автобуса участникам рейда пришлось снять с линии из-за отсутствия водительского удостоверения у водителя, а также за невыдачу проездных билетов контроллером. - В списке частых нарушений при пассажирских перевозках - отсутствие схемы маршрута, формы у водителя и кондуктора, невыдача билетов, остановка в неположенном месте, плохое техническое состояние транспортного средства, отсутствие документов. Всем были выданы предписания об устранении нарушений,  - рассказала диспетчер КГУ "Смарт Атырау" Рысты ОСПАНОВА. По словам организаторов рейда, за негрубые нарушения правил пассажирских перевозок водителю сначала делается предупреждение, при повторном нарушении запрещается выходить на линию. Всего с начала года в "горячую линию" КГУ "Смарт Атырау" поступило 46 жалоб от местных жителей. Среди наиболее распространенных - грубое общение кондукторов, отказ в подвозе школьников и пенсионеров и превышение скорости на дороге. - Данные рейдовые мероприятия будут проводиться каждую неделю до полного устранения всех нарушений водителями и кондукторами. Наша главная цель - добиться культуры езды пассажирского траспорта, соблюдения правил дорожного движения, а также внутренних правил пассажирских перевозок, - рассказала Рысты ОСПАНОВА.
1AbNGr9lT0o Алия ЖАМИТОВА
автобусы рейд

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