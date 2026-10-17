Почти половину лифтов капитально отремонтировали и заменили в Аксае

В Аксае 163 многоквартирных дома, и большинство из них находятся в 4-м, 5-м и 10-м микрорайонах. Всего в городе работает 216 пассажирских лифтов. Об этом рассказали в акимате Бурлинского района.

- За последние 11 лет (с 2014 по 2025 годы) компания "Ақсай жаңғырту" отремонтировала и обновила городское хозяйство на 2 миллиарда тенге, реализовав 126 проектов, - отметили в акимате.

Главным направлением стало обновление лифтов. Благодаря программам "Нұрлы жол" и концепции развития ЖКХ в Аксае капитально отремонтировали и полностью заменили 104 лифта - это почти половина всего лифтового парка города.

- На этом работа не останавливается. Уже готовы проекты и получены все одобрения госэкспертизы на замену еще 22 лифтов в тех же микрорайонах — 4-м, 5-м и 10-м. Заявки на финансирование уже отправили в Министерство промышленности и строительства, - рассказали в акимате.

Сами проекты работают по системе возвратного кредитования от государства. Деньги выделяются как займ, который потом выплачивают жильцы. Сумму делят между владельцами квартир в подъезде или доме пропорционально площади их жилья, а платить за лифт можно через обычные мобильные приложения банков.

В итоге за последние годы в Аксае проделали огромную работу по замене старых лифтов. Главная цель на будущее - обновить оставшиеся изношенные подъемники, чтобы жители могли пользоваться безопасными и комфортными лифтами. Жители охотно поддерживают программу: за прошлые годы они уже обновили 104 лифта, а сейчас готовы документы еще на 22 подъемника.