Почти полсотни населённых пунктов подлежат упразднению в ЗКО

Там проживают менее 50 человек, передаёт «Хабар 24». 49 населённых пунктов подлежат упразднению, так как не соответствуют статусу села - там проживают меньше 50 человек. Одно из таких сёл – Кожевниково в районе Байтерек. Там осталась всего одна семья. Виктору Агафонову 68 лет, он родился и вырос в Кожевниково. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад. - Посёлок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодёжь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов пер