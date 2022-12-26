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Социум

Почти полсотни населённых пунктов подлежат упразднению в ЗКО

Там проживают менее 50 человек, передаёт «Хабар 24». 49 населённых пунктов подлежат упразднению, так как не соответствуют статусу села - там проживают меньше 50 человек. Одно из таких сёл – Кожевниково в районе Байтерек. Там осталась всего одна семья. Виктору Агафонову 68 лет, он родился и вырос в Кожевниково. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад. - Посёлок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодёжь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов пер
Дана Рахметова
Почти полсотни населённых пунктов подлежат упразднению в ЗКО
Там проживают менее 50 человек, передаёт «Хабар 24».
Таскалинцы помогли провести газ в дом односельчанки
Таскалинцы помогли провести газ в дом односельчанки
49 населённых пунктов подлежат упразднению, так как не соответствуют статусу села - там проживают меньше 50 человек. Одно из таких сёл – Кожевниково в районе Байтерек. Там осталась всего одна семья. Виктору Агафонову 68 лет, он родился и вырос в Кожевниково. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад.
- Посёлок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодёжь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов переехали. Я родился здесь. Отец, ветеран войны, говорил: я здесь родился, я здесь помру. И я также. Уехать можно, но куда? Денег-то нет. Этот дом кто у меня купит? - объясняет Виктор Агафонов.
Если ситуация в течение трёх лет не изменится, то село будет упразднено.
- По истечении трёх лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения, - сказал руководитель отдела управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.
Сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы – выбирают более благоприятные условия, с доступом к услугам и инфраструктуре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО село

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