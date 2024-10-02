Среди заявлений, с которыми часто обращаются к суду — расторжение брака. Так, уже в этом году по городу Атырау поступило 928 исков. Однако, не все они рассмотрены судом.

По сравнению с прошлым годом количество заявителей на развод увеличилось на 240. Об этом сообщила руководитель Атырауского городского отдела регистрации актов гражданского состояния Атырауского областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Куралай Хайрошева.

— Среди заявлений, с которыми часто обращаются к суду — расторжение брака. Так, уже в этом году по городу Атырау поступило 928 исков. Однако, не все они рассмотрены судом. В соответствии с требованиями закона брак расторгается в регистрирующих органах без имущественных и иных требований друг к другу супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — рассказала Куралай Хайрошева.

Кроме того, в этом году по городу оказали более 14 032 тысяч государственных услуг. В том числе услуги по регистрации рождения, заключения и расторжения брака, смерти, актов гражданского состояния и восстановлению, аннулированию и актуализации записей.

По словам Хайрошевой, в этом году расширили спектр услуг через портал электронного правительства, что позволило гражданам дистанционно, не выходя из дома, оформить необходимые документы и подавать заявления.