В 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тысяч браков. Это на 7,5 тысяч единиц или на 6% меньше по сравнению с 2022 годом, передаёт DataHub. За 19 лет показатель находится на минимуме.

За последний год наблюдается общее сокращение числа браков во всех регионах, за исключением Улытауской области, где в самом малонаселенном районе число зарегистрированных браков выросло на 57 единиц достигнув 1,5 тысячи случаев. Однако этот небольшой прирост не оказал значительного влияния на общую картину.

В контрасте с этим, в Туркестанской области, которая является самой населенной, произошло значительное снижение количества браков на 1,5 тысячи, уменьшившись до 11,8 тысячи. Это изменение оказало существенное влияние на общую статистику, составив 20% от общего уменьшения.

Помимо этого, другие южные регионы также показали негативную динамику. Особенно это касается Алматинской области, где количество браков уменьшилось до 10,1 тысячи. Кроме того, в 2023 году наблюдалось снижение числа рожденных до 388 тысяч человек, что на 15,9 тысячи меньше, чем в предыдущие годы и является минимальным показателем за последние десять лет.