Пятого сентября экс-руководителя регионального филиала «Национальный центр качества дорожных активов» Заурбека Кипшакбаева признали виновным по статье 366 части 4 УК РК «Неоднократное получение взятки». Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Кипшакбаеву запретили занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу государства сумму взятки — 30 миллионов тенге.

Напомним, взятку Кипшакбаев получил от владелицы ДСК «Приоритет». По версии следствия, он отправил компании письмо о том, что работы на трассе не соответствуют стандартам. Во время личной встречи с владелицей Кенжиной (она является депутатом маслихата Уральска), Кипшакбаев указал сумму за положительную экспертизу — пять миллионов тенге. За строительный сезон 2022 года глава стройтельной компании передала подсудимому частями 30 миллионов тенге. А после Кенжина обратилась за помощью в КНБ, сотрудники которого задержали Кипшакбаева с поличным при получении двух миллионов тенге.

Не согласившись с приговором суда осужденный подал апелляционную жалобу. Однако коллегия областного суда оставила приговор без изменений.