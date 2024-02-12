В мессенджере WhatsApp распространяется видео, снятое на реке Чаган. Автор ролика утверждает, что произошел порыв трубы и, якобы, сточные воды сливаются в водоем. Ролик сопровождается голосовым сообщением, в котором записан разговор мужчины с диспетчером ТОО «Батыс су арнасы».

– Вы знаете, что здесь фонтанирует канализация в реку Чаган? Это напротив общежития по улице Чагано-Набережной (ныне улица Исатай-Махамбета - прим. автора). Я сейчас наблюдаю эту картину. Высота фонтана больше метра, - говорит мужчина аварийной службе предприятия.

Между тем, директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов опроверг информацию о сточных водах.

– В Чаган никакие сточные воды не попадают. По поводу видео вчера вечером обследование проводили. Это водопроводная труба, которая проходит под рекой Чаган. Это старая брошенная труба. Никакой канализации там в принципе быть не может. У нас утечка была со стороны СпецЦОНа на Чагана-Набережной, где водопроводная камера. Видимо, в старую линию вода попадала и там выходила. А так она к канализации никакого отношения не имеет. У нас повреждение было вчера на самой территории КНС-1. Всю ночь работали, работа вот до сих пор продолжается, - сказал Ануар Аркенов.

В департаменте экологии ЗКО сообщили, что ждут информацию от отдела экологии ТОО «Батыс су арнасы», после чего направят на место лабораторию.

Мы побывали на месте и действительно вода стекает со старой ржавой трубы.