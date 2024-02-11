По данным «Казгидромета», на некоторой части области выпадут осадки.
  • В Уральске будет облачно, выпадет снег. В дневное время температура воздуха составит -6..-8 градусов, ночью похолодает до -18..-20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау выпадет снег с дождём. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -24..-26 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.