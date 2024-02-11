Пресс-секретарь ТОО «‎Батыс су арнасы» Бауыржан Гилажев сообщил, что на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм повредили трубу.
В части города временно ограничат водоснабжение. Снизят давление подачи воды в центральной и северо-восточной части города, в Зачаганске и Деркуле. На месте работает аварийная бригада, — пояснил Гилажев.
Авария обещают устранить до 00:00 12 февраля.