На автодороге Уральск – Атырау сотрудники батальона патрульной полиции остановили Toyota Hilux, сообщили в департаменте полиции ЗКО. В авто находились двое жителей области. При досмотре в машине сотрудники обнаружили пять туш сайги, четыре туши кроликов и один мешок рыбы частиковых пород без соответствующих документов. Кроме того в автомобиле находилось зарегистрированное ружье и рыболовные принадлежности. По данному факту отделом полиции Акжайыкского района ведётся досудебное расследование.