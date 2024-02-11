— Мы производим окна и готовую продукцию отправляем в Норвегию, Данию, Исландию. На сегодняшний день порядка 60 человек из местных сотрудников работают на постоянной основе. Платим большие налоги. Достигли более 52% казахстанского содержания. Сырье — дерево закупаем в России и Белоруссии, получаем, перерабатываем, дорабатываем. Наши стеклопакеты Казахстанского производства, компания «Стеклосервис» для нас их производит, закаляет. Мы обеспечены импортной фурнитурой, крепежными материалами, клеем, упаковкой, европаллетами, OSB панелями, которые применяются для того, чтобы оградить вход внешнего физического воздействия. Тем самым мы достигаем казахстанского содержания, — говорит предприниматель.

— Я думаю, мы должны сегодня все вместе взяться сообща, и отстоять не только предпринимателей, но и тех работников, которые работают и получают хорошие поступления в бюджет. Учредители компании тоже разводят руками. Я не могу объяснить, почему повсеместно говорится о поддержке предпринимателей, бизнеса, а по факту у нас внутри страны, к примеру, никак не могут получить от государства возврат НДС порядка 200 млн тенге. Поэтому нам приходится сокращать производство, брать кредиты, — рассказал Виталий Куликов.

— Мы хотим упростить процедуру, ускорить свои процессы, но по свободному складу переписка длится уже год. Мы отправляем письма, пакеты документов, но нам каждый раз указывают на нехватку чего-то. Пять раз приходит сотрудник и придумывает новые основания для того, чтобы нам отказать. Мы готовим исковые заявления в плане возврата НДС, а по таможне, в плане свободного склада. Когда что-то планируем, у нас должно все идти по возрастающей, а на деле – идет спад производства. Это все отражается на нашей деятельности. О каком развитии идет речь, о какой поддержке государства. Я призываю всех объединиться и отстоять эту отрасль, — озвучил Виталий Куликов.

Выступая в Палате предпринимателей «Атамекен» директор компании TEREZESTYLE Виталий Куликов рассказал, что они два года производят деревянные окна. Их включили в реестр производителей РК. На протяжении этого времени они взаимодействуют с Европейским Союзом, но это не приносит им достатка.Более 200 фур за эти два года они отправили в ЕС. Но остается тенденция нарастающего эффекта, когда многие из предприятий страдают от того, что идет какое-то недопонимание, страдает целая отрасль, предпринимательство становится отчасти рискованным. Некоторые компании уже уходят из этой деятельности.Он отметил, что в течение двух месяцев они направляли письма на имя председателя Комитета. Но на протяжении последнего времени поступают только отписки: вот скоро, скоро... Однако, ничего не двигается с места. Тоже самое касается и свободного склада.