— Это не первый объект, который построили в нашей области на сегодняшний день. Подобные пункты открываются и в районах. Обороноспособность нашей страны должна укрепляться, а наша армия – обеспечивать мир и спокойствие всех жителей, — сказал Нуртаев.

— В настоящее время вопросы воинского учета и выдачи военных документов решают с использованием цифровой базы данных. Мы можем проверить данные призывников по базе Министерства. Как и ранее, военные билеты и удостоверения о приписке к призывному участку выдавать не будут. Эту информацию теперь может просмотреть каждый гражданин в своем личном кабинете, — рассказал Жунисбеков.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима области Кайрат Нуртаев.Принявший участие в мероприятии первый заместитель министра обороны РК Султан Камалединов от имени ведомства выразил признательность местным исполнительным органам за поддержку. Руководитель управления по делам обороны Атырау Курманали Жунисбеков отметил, что рабочий процесс на пункте полностью оцифровали: установили специальные компьютеры, подключили к программе «Damu» для просмотра данных призывников.На призывном пункте специалисты будут принимать по 50 человек в день. Общая площадь здания – 450 квадратных метров. Здесь есть кабинеты невропатолога, психиатра, фтизиатра, офтальмолога, терапевта, оториноларинголога, стоматолога, антропометрии, приемные призывной комиссии и актовый зал. Все помещения оснастили современным оборудованием.