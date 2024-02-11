По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, эпидемиологическая ситуация по кори в области неблагополучная.
— В прошлом году с диагнозом корь в области зарегистрировали 477 случаев. С начала этого года — 205 случаев. Заболевших нет только в Бокейординском и Жанибекском районах. 42 случая приходится на детей до года, вдвое больше детей заболели корью в возрасте от года до четырёх лет и 41 случай зарегистрировали у взрослых, — пояснил Мустаев.
Из числа всех заболевших 89 % — не вакцинировались против кори.