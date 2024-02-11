— Ремзавод — страна чудес. Практически на глазах таксисту вскрыли горло. Приехали полицейские. На скорой увезли, не знаю выживет, не знаю нет. Вот так вот. Перед остановкой «Ремзавод». Просто взял горло вскрыл ему и всё. Что не поделили непонятно, — говорится в рассылке.

— Сотрудники полиции установили участников инцидента. 10 февраля во время совместного распития алкогольных напитков в автомашине между двумя родственниками произошел конфликт. Один из них нанес второму телесные повреждения. В результате которых причинен легкий вред здоровью, — пояснили в ведомстве.

Накануне в социальных сетях и мессенджерах распространилась информация об инциденте произошедшем якобы в Уральске.Тем временем в пресс-службе департамента полиции ЗКО прокомментировали рассылку. В ведомстве заявили, что нападения на таксиста не было.Правонарушителя привлекли к административной ответственности.