За хищение 383 млн тенге при закупке формы для сборной Казахстана арестован чиновник

Агентство финансового мониторинга в столице начало досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Минспорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает bes.media.

В АФМ сообщили, что в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх закупили кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества.

— При этом, их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате, государству причинен ущерб на 383 млн тенге, — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Дирекции с санкции суда уже арестовали.

Во время Азиады казахстанские спортсмены жаловались на качество экипировки.

— Кроссовки – минус кроссовки, я в них проходила два раза. Два раза прошла и у меня отклеилась подошва. Майка просто рвётся, штаны – то же самое. Они просто расходятся и рвутся. Эта форма просто одноразовая, — рассказала спортсменка Алина Рыскулова.

После этого Антикоррупционная служба и СЭР начали проводить проверки сразу в нескольких организациях, в том числе в минспорта.