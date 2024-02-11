— На сегодняшний день выявили более 900 нарушений правил дорожного движения. Четвертого февраля из-за несоблюдения скоростного режима на территории Курмангазинского района произошло крупное ДТП с участием легковых и грузовых автомобилей. В результате аварии легковой автомобиль загорелся. На месте происшествия погибли два человека, — рассказали в ведомстве.

По данным департамента полиции Атырауской области, на дорогах республиканского и областного значения с первого февраля этого года работают 28 единиц «Кибер-Шерифа».В полиции напомнили, что в связи с реконструкцией трассы республиканского значения Атырау — Астрахань между Курмангазинским районом и Атырау установили дорожные знаки с ограничением скорости в 60 километров в час.