Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем телеграм-канале рассказал, как проходят ЕНТ абитуриенты с особыми образовательными потребностями. Таким образом, к четырем часам отведенных для ЕНТ дополнительно предоставляется еще 40 минут.

— Во время тестирования абитуриентам предоставляются несколько перерывов. По истечении 60 минут перерыв две минуты, после 120 минут – три минуты и после 180 минут – три минуты. В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой, — пишет Саясат Нурбек.

Абитуриентам, которые выбрали творческие направления, на выполнение заданий выделяется 70 минут. Они сдают ЕНТ по двум предметам: «История Казахстана» и «Грамотность чтения».

Для студентов творческих специальностей, желающих перевестись на другие направления, продолжительность тестирования – 130 минут. Они сдают тестирование по двум профильным предметам по выбору.