Жителя Атырау осудили за мат в адрес кассира кафе

В суде Атырау рассмотрели дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Из материалов дела следует, что 19 января этого года подсудимый, находясь в аэропорту Атырау выражался нецензурной бранью в адрес кассира кафе Manоr.

Вина мужчины полностью подтверждается его признательными пояснениями, материалами дела и видеозаписью. Сам подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа 51 688 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.