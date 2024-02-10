Власти привлекли спецтехнику для очистки города, а жители просят поскорее почистить улицы. В начале недели в Атырау выпало дождя больше месячной нормы. Сегодня, 10 февраля, осадков в виде снега выпало столько же. Местные жители жалуются в Telegram-чат акимата Атырауской области и присылают фото затопленных талыми водами улиц, переулков, дворов. Замакима Атырауской области Кайрат Нуртаев на совещании попросил активизировать очистку города от снега.
— По данным Казгидромета, с 10 по 11 февраля ожидается непрекращающийся снегопад. Зима, очевидно, преподает нам всем урок. Поэтому мы должны быть готовы ко всему, — сказал Нуртаев.
Всего на очистные работы планируют задействовать 110 самосвалов, 36 погрузчиков. По словам пресс-службы акимата, в настоящее время улицы, мосты, остановки и пешеходные дорожки очищены от снега. Проезжую часть продолжают посыпать реагентами. Лина ОЙЛОВА