— По данным Казгидромета, с 10 по 11 февраля ожидается непрекращающийся снегопад. Зима, очевидно, преподает нам всем урок. Поэтому мы должны быть готовы ко всему, — сказал Нуртаев.

Власти привлекли спецтехнику для очистки города, а жители просят поскорее почистить улицы. В начале недели в Атырау выпало дождя больше месячной нормы. Сегодня, 10 февраля, осадков в виде снега выпало столько же. Местные жители жалуются в Telegram-чат акимата Атырауской области и присылают фото затопленных талыми водами улиц, переулков, дворов. Замакима Атырауской области Кайрат Нуртаев на совещании попросил активизировать очистку города от снега.Всего на очистные работы планируют задействовать 110 самосвалов, 36 погрузчиков. По словам пресс-службы акимата, в настоящее время улицы, мосты, остановки и пешеходные дорожки очищены от снега. Проезжую часть продолжают посыпать реагентами.