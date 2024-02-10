  • В Уральске будет облачно, выпадет снег. В дневное время температура воздуха составит -12..-14 градусов, ночью похолодает до -23..-25 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Атырау выпадет снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается переменная облачность. Днём ожидается до -15..-17 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.