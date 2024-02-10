В прокуратуре ЗКО сообщили, что крупный инвестор ТОО «Ringo-Milk» расширяет молочно-товарную ферму. На сегодняшний день он вложил в проект 5,9 млрд тенге. Ему потребовался государственный заём, однако в этом ТОО отказали.

— Госкомиссия не одобрила финансирование проекта из-за просроченной задолженности по ранее выданному кредиту. Как выяснилось, у ТОО нет задолженности, а необходимые средства для погашения займа имеются. После вмешательства прокуратуры счет компании разблокировали. Инвестору предоставили заём на закуп 400 голов племенного крупного рогатого скота, дойного оборудования, поливной системы для орошения кормовой базы и строительства дополнительных помещении для содержания сельхоз животных, — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре сообщили, что получить правовую консультацию по аналогичным проблемам через Call-Центр по защите прав предпринимателей и инвесторов, можно позвонив по номеру +7 747-777-07-66.