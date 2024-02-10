— Наша цель — помочь 100 000 школьников поступить на грант в высшие учебные заведения с помощью нашей программы. Это станет результатом нашей совместной работы. Мы думаем, что если каждый квалифицированный специалист будет хорошо выполнять свои обязанности и показывать отличные результаты в работе, у страны есть большие шансы выйти на мировой уровень, — сказал Байханов.

Приложение даёт возможность полноценно подготовиться к сдаче ЕНТ, провести анализ, участвовать в личных и групповых соревнованиях, сообщает региональная служба коммуникаций. По словам Байханова, на сегодня приложений такого формата немало. Особенность UNAI в том, что им можно пользоваться бесплатно. Кроме подготовки к ЕНТ, оно мониторит уровень успеваемости учащегося.Для использования приложения UNAI его необходимо скачать через программы App Store и Play market. После регистрации и заполнения всей необходимой информации можно сразу начать подготовку к ЕНТ с помощью кнопки «Играть» на главной странице. Также есть возможность посмотреть специальные инструкции в социальных сетях Instagram или Tik Tik. В случае возникновения вопросов работает круглосуточный телефон: 8 776 008 11 60. Следует отметить, что Нурдаулет Байханов является студентом третьего курса Алматинского технологического университета.