В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них в ЗКО – 12 124. Стоит отметить, что на 13 февраля в области было выявлено около 80 новых случаев. Наш регион находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 542 человека, из них в стационарах находится 5 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 203 пациента. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ - 44 пациента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.