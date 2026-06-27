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Социум

Почти две тысячи двойняшек родилось в Казахстане

Всего на свет за 4 месяца появилось более 99 тысяч детей.
Жулдызхан Хасангалиева
Почти две тысячи двойняшек родилось в Казахстане
Фото из архива "МГ"

По данным Бюро национальной статистики, в январе–апреле 2026 года в Казахстане родилось 1926 двоен и 54 тройни. Четверняшки в этот период не рождались. Больше всего двойняшек родилось в Туркестанской области - 263 ребенка. На втором месте Алматы, там родилось 245 детей. В Алматинской области - 175. 

Тройняшки родились в Туркестанской Атырауской областях и городе Шымкент. По тройне в каждом регионе. За четыре месяца в стране родилось 99,4 тысячи детей. Самые высокие показатели рождаемости в Туркистанской, Мангистауской областях и городе Шымкент. 

Напомним, что в Туркестанской обалсти в один день женщина стала мамой сразу шести детей. На свет появились три девочки с весом 1775, 1990 и 1850 граммов. До рождения малышек в семье уже подрастали две дочери и сын.

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